DOF's RSV to kick off $150M contract with Petrobras in January 2027

December 30, 2025, by Nadja Skopljak

Norway’s DOF Group has signed a four-year contract with Brazilian oil & gas giant Petrobras for a remotely operated vehicle support vessel (RSV), an announcement that comes after six four-year RSV contract awards as part of the same competitive tender process.

Source: DOF

The contract for the 2007-built Skandi Commander includes an autonomous underwater vehicle (AUV) to be used as part of the vessel’s duties in addition to the remotely operated vehicle (ROV).

The value of the contract is around $150 million, with an expected start in January 2027.

Mons Aase, DOF Group ASA CEO, said: “I am proud of our achievements in Brazil this year, adding in excess of USD 2 billion to our backlog from the AHTS, RSV and PIDF tenders. We celebrate a milestone with 25 years of DOF in Brazil this year, and we now have a strong foundation for continued value creation in the years to come with a large portion of our fleet in Brazil on firm contracts that go beyond 2030.”

