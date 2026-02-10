More work in North Sea and Australia for DOF vessel duo

Back to overview
Vessels
February 10, 2026, by Melisa Cavcic

Norwegian vessel owner DOF Group has secured a new deal in the North Sea for an anchor handling (AH) vessel and prolonged an existing assignment for a platform supply vessel (PSV) off the coast of Australia.

AH Skandi Skansen; Source: DOF Group
Skandi Skansen; Source: DOF Group

While announcing a new contract award and an extension of existing agreement, DOF revealed the award of a limited contract for the 2011-built AH Skandi Skansen in the North Sea.

With a value below $15 million, the new contract will enable the firm to provide vessel and remotely operated vehicle (ROV) services for a duration of 30 days with planned start-up in Q2 2026.

Meanwhile, a six-month option has been declared for the 2012-built PSV Skandi Kvitsøy by its current client in Australia. As a result, the contract is now firm until September 2026 with further options until Q1 2028.

This comes shortly after DOF won a deal with MODEC for a floating production, storage, and offloading (FPSO) destined for ExxonMobil’s oil project offshore Guyana.

