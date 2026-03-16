Petrobras gives out $736M worth of vessel contracts to compatriot firm

Vessels
March 16, 2026, by Nadja Skopljak

Brazil’s oil & gas giant Petrobras and compatriot Oceanica Engenharia e Consultoria have expanded their decades-long partnership with new long-term contracts that have a total value of R$4.2 billion (approximately $736 million).

Oceanicasub V. Source: Oceanica Engenharia e Consultoria

The shallow diving support vessels (SDSVs) Oceanicasub IV, V, VII and IX have received contract renewals for the provision of subsea services, including work-class remotely operated vehicles (ROVs), electric ROVs and diving operations, for inspection, maintenance and subsea intervention activities.

Furthermore, Oceanicasub VI was contracted and will join the company’s SDSV fleet, expanding its operational capacity for subsea services. In the remotely operated vehicle support vessel (RSV) segment, Oceanicasub VIII also had its contract renewed.

All contracts have a four-year term, with operations expected to begin in the first half of 2027, operating up to 2031.

With these new contracts, Oceanica’s backlog increases to approximately R$12 billion.

Related News