Global Marine Group to update fleet with Solstad construction support vessel

December 12, 2025, by Nadja Skopljak

UK-headquartered Global Marine Group is acquiring a Solstad Maritime (SOMA) construction support vessel (CSV) that has been supporting company operations since 2020.

Source: Global Marine Group

SOMA announced today, December 12, that Global Marine Group, the current charterer of CSV Normand Clipper, has declared its purchase option for the vessel.

The 2001-built vessel, which has supported Global Marine Group’s global cable-laying operations since 2020, will be delivered to the new owner at the end of the firm contract period on June 1, 2026.

Solstad Maritime will recognize a gain on the sale of approximately $10 million to be reflected in the Q2 2026 accounts.

Three of SOMA’s CSVs recently won new contracts in Brazil and the North Sea, with work to start this and next month. The combined gross value of the firm contracts is approximately $25 million.

