Petrobras gives out $56 million contract extension to Solstad CSV

April 13, 2026, by Nadja Skopljak

A construction support vessel (CSV) owned by Solstad Maritime (SOMA) has secured a two-year contract extension worth approximately $56 million with Brazilian oil & gas company Petrobras.

Source: Solstad

As part of the extended contract, the CSV Normand Fortress will provide accommodation services to support production activities on the Brazilian continental shelf.

The extension will begin in early July.

The vessel will be on bareboat contract from SOMA to Solstad Offshore, which is the contract holder with Petrobras. Solstad Offshore holds 27.3% of the shares in SOMA.

Normand Fortress is of MT 6016 MK II design and was built in 2006. It is 93 meters long, has an 800 m2 cargo area and can accommodate 100 persons.

