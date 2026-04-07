Hunting gets $63.5 million of subsea orders for new development off Guyana

Project & Tenders
April 7, 2026, by Nadja Skopljak

London-headquartered energy services provider Hunting has received subsea orders totalling $63.5 million for a new offshore development in Guyana.

The award covers the delivery of Hunting‘s titanium stress joint (TSJ) product line, used on floating production, storage and offloading (FPSO) vessels, and will be completed by its Subsea Spring business unit.

The revenue will be recognized from H2 2026, with the deliveries to be made through to May 2028.

This new TSJ order is in addition to $4.4 million of orders secured by Hunting’s Stafford and Flexible Engineered Solutions business units for this new offshore development since December 2025, with further incremental orders likely to be received throughout the rest of 2026.

“Our TSJ product line, which is a critical component for offshore developments, continues to be adopted on key offshore projects utilising FPSOs, given the maintenance benefits and reliability offered. We would like to thank our partner in Guyana for its continued confidence in our product offering and look forward to working together in the future with our range of products and solutions,” said Jim Johnson, Hunting’s Chief Executive.

“This order also contributes to our guided subsea product group revenue and EBITDA through to 2028, as published at our subsea investor event held in January 2026.”

Earlier this year, Hunting reported that it had acquired compatriot Flexible Engineered Solutions, a move made to strengthen its subsea growth and support the company’s 2030 ambitions.

