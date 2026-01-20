Back to overview
Home Subsea James Fisher invests in firm behind ‘world’s only autonomous underwater and surface vehicle’

Business Developments & Projects
January 20, 2026, by Nadja Skopljak

James Fisher and Sons is investing in a U.S.-based autonomous marine technology company to support the development and deployment of what is said to be the world’s first and only wind and solar-powered autonomous underwater and surface vehicle (AUSV).

Source: Ocean Aero

James Fisher announced it was investing a strategic minority stake in the Series D funding round of Ocean Aero, which designs, manufactures, and operates the next-generation, low-emission Triton AUSV.

According to the company, the technology aligns closely with James Fisher’s dual-use strategic approach across offshore energy and defense verticals.

Triton is 4.5 meters long and has a maximum submergence depth of 100 meters. With 13.2 kWh battery power, it can endure on the surface for over 30 days and subsea for over five days on minimum power.

“The Ocean Aero team and technology are both incredibly impressive – and we are delighted to support their international expansion through the James Fisher global network of customers,” said Sean Huff, Head of Ventures & Chief Digital Officer at James Fisher and Sons.

“Ocean Aero’s autonomous platform complements our established marine and subsea capabilities and strengthens our ability to deliver innovative solutions for our customers across the Group. This is exactly the type of technology that supports James Fisher’s long-term strategic direction. We look forward to working closely together to drive growth and expansion.”

