Methanol and ethanol storage expansion project begins at Port of Rotterdam

March 16, 2026, by Nadja Skopljak

Evos Rotterdam, a European provider of storage infrastructure for liquid energy and chemicals, established in 2019, has kicked off an expansion project for (low-carbon) methanol and ethanol storage at the Port of Rotterdam.

Daan Vos, CEO of Evos, and Boudewijn Siemons, CEO of the Port of Rotterdam Authority. Source: Evos

The project will see the construction of five new storage tanks with a combined gross capacity of 67,500 cubic meters, a new pump station and a new jetty, to be built by Port of Rotterdam.

Evos said that this will allow it to expand its handling of methanol and ethanol, serving traditional industrial markets and the growing demand for alternative, cleaner marine fuels for bunkering.

“It is a strategic investment by Evos that strengthens the role of our Rotterdam terminal as a leading hub for methanol and ethanol today, while preparing our infrastructure for the rapid scaleup of low-carbon marine fuels tomorrow,” said Daan Vos, CEO of Evos.

“Our long-term ‘transition partnerships’ strategy is all about progress and shared wins. By developing this project in close partnership with the Port of Rotterdam, we are ahead of the curve to support our customers in both industry and shipping as the energy transition accelerates.”

The project is expected to become operational in early 2028.

“Evos’ investment in expansion of its facilities is an important step towards making the port more sustainable. By investing in the construction of a new jetty and quay wall, the Port of Rotterdam Authority is creating the essential infrastructure to enable the safe and efficient handling of cleaner fuels, such as methanol,” said Boudewijn Siemons, CEO of the Port of Rotterdam Authority.

“We welcome this collaboration with Evos, which strengthens our shared commitment to supporting the energy transition and ensures that the Port of Rotterdam remains resilient and future-proof, while also aligning with our climate-neutral ambitions for 2050.”

Evos operates a network of eight tank terminals located across six ports in five countries, with a combined storage capacity of 6.3 million cubic meters. Its terminals are located in the Netherlands (two in Amsterdam, and one in Rotterdam and Terneuzen), Belgium (Ghent), Germany (Hamburg), Malta and Spain (Algeciras).

The company is owned by investment funds managed by Igneo Infrastructure Partners.

