AET to grow multi-fuel fleet with order for its first hybrid-electric, ethanol-ready tanker

Vessels
February 9, 2026, by Nadja Skopljak

Singapore-headquartered owner and operator of crude and product tankers AET is set to enrich its fleet with its first-ever hybrid-electric, ethanol-ready tanker, set to be built in China.

Source: AET

AET placed the order for its first hybrid-electric dynamic positioning shuttle tanker (DPST) with Dalian Shipbuilding Industry Corp., with the vessel to be equipped with an electric energy storage (EES) system and designed to be dual-fuel ethanol-ready.

The 154,000-deadweight-ton Suezmax DPST is expected to be delivered in 2028. 

The move is said to be part of the company’s multi-fuel fleet growth program.

“AET owns and operates one of the youngest and largest DPST fleets serving Brazil, and the North and Barents seas. Our collective experience in dual-fuel vessels and growth in the DPST segment has been driven by deep partnerships. Our ambition is to continue extending our industry leading position and deliver reliable, safe and sustainable DPST solutions to customers worldwide,” said Nick Potter, President and CEO of AET.

At the end of 2025, AET awarded shipbuilding contracts to South Korea’s Samsung Heavy Industries (SHI) for two LNG dual-fuel Suezmax tankers, also as part of its dual-fuel fleet expansion strategy.

