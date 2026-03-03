Back to overview
Everllence and Brazil’s Vale sign cooperation agreement for ethanol as marine fuel

Vessels
March 3, 2026, by Nadja Skopljak

Everllence, formerly MAN Energy Solutions, has signed a cooperation agreement with Brazil’s Vale, a mining company and one of the country’s largest logistics operators, for the development of ethanol as a marine fuel.

The ME-LGIE engine. Source: Everllence

The partners will work on developing an advanced ethanol-powered engine, based on the Everllence B&W ME-LGI (liquid gas injection) platform.

The agreement is said to be aligned with Vale’s multifuel, future-ready strategy to increase the flexibility of its affreighted fleet and foster solutions for the reduction of greenhouse-gas emissions. 

“It’s a pleasure to reach this agreement with Vale, a company that is widely recognised as a strong global advocate for ethanol as an energy-transition fuel. This is particularly the case in Brazil and China, two markets where we expect this collaboration to resonate strongly,” said Christian Ludwig, Vice President, Head of Global Sales & Promotion, Two-Stroke Business, Everllence.

In September and December 2025, Everllence announced two developments related to ethanol engine testing, with the first including a 90-bore, two-stroke ME-LGIM (liquid gas injection methanol) engine running on ethanol at all load points in Japan, and the latter including a four-stroke 21/31 dual-fuel GenSet operating on ethanol at all load points at the company’s test facilities in Denmark.

“For our part, we see Vale as a key strategic partner – not just on the ethanol front, but in general – and are very happy to support its ambitious fleet strategy. This agreement represents a milestone for the decarbonisation journey of large‑scale shipping, leveraging ethanol as a commercially scalable, globally significant pathway.”

