Back to overview
Home Subsea New contracts for Vallourec in Brazil and Greece for oil & gas and CO2 storage

New contracts for Vallourec in Brazil and Greece for oil & gas and CO2 storage

Project & Tenders
September 18, 2026, by Nadja Skopljak

French provider of tubular solutions Vallourec has won a contract with Subsea7 to supply carbon steel seamless line pipe and thermal insulation coating for Petrobras’ Sepia 2 project in the pre-salt Santos Basin offshore Brazil.

Source: Vallourec

The award, described as major, will see Vallourec supply approximately 130 kilometers of rigid risers and flowlines, representing more than 15,000 tons of sour service carbon steel line pipe.

The pipes will be produced at the company’s Jeceaba mill in Minas Gerais, Brazil, with the related thermal insulation coating applied at the Vallourec Coating Solutions plant in Serra, Espírito Santo.

Philippe Guillemot, Chairman of the Board of Directors and CEO of Vallourec Group, said: “This contract illustrates the strength of Vallourec’s integrated offering, combining premium seamless line pipe and advanced thermal insulation coating. It confirms our position as a partner of choice for the most demanding pre-salt developments and showcases the excellence of our fully integrated industrial footprint in Brazil, from our Jeceaba mill to our Serra coating plant. I thank Subsea7 and Petrobras for this new mark of confidence, which rewards the dedication of our teams.”

Related Article

Sepia 2 is located in ultra-deep waters of the Santos Basin, a pre-salt area approximately 280 kilometers from the Brazilian coast. It comprises 15 wells, as well as an export pipeline connected to a new floating production, storage and offloading (FPSO) vessel, to be installed in a water depth of approximately 2,170 meters.

Shortly after this announcement, Vallourec reported it was selected by EnEarth, a subsidiary of Energean, to deliver a comprehensive package of premium tubular solutions, including seamless carbon steel and corrosion-resistant alloy (CRA) casing pipes equipped with VAM premium connections for the first phase of the Prinos CO2 carbon storage project offshore Greece, covering approximately 3,000 tons of casing pipes and accessories. The scope also includes CLEANWELL, Vallourec’s dope-free solution.

Recognized by the European Union as a Project of Common Interest and supported by European and Greek funding programs, Prinos aims to convert a depleted oil reservoir into a permanent CO2 storage site, with a targeted injection capacity of up to 2.8 million tons per year and a total – proved plus probable – storage capacity of 51.5 million tons.

“The Prinos CO2 Storage project is one of the first large-scale Carbon Capture and Storage developments to be built in Europe and the first of its kind in the Eastern Mediterranean. Projects of this significance are founded on safety, reliability, and long-term integrity,” said Nikolas Rigas, Head of Carbon Storage in EnEarth.

“As Europe accelerates its decarbonization journey, infrastructure such as Prinos will play a critical role in enabling industry to reduce emissions while remaining competitive. The selection of Vallourec reflects our commitment to partnering with world-class companies whose expertise and technology will help ensure the safe and permanent storage of CO2 for decades to come.”

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News