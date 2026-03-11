Back to overview
OneSubsea gets its third contract with PTTEP in 12 months

Project & Tenders
March 11, 2026, by Nadja Skopljak

OneSubsea, a joint venture backed by SLB, Aker Solutions and Subsea7, has secured its third contract with PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP), Thailand’s national oil & gas player, in 12 months, covering a deepwater project offshore Malaysia.

Source: OneSubsea

OneSubsea has been awarded an engineering, procurement, and construction (EPC) contract by PTTEP Sabah Oil Limited for the delivery of integrated subsea production systems (SPS) for the second development of the Kikeh 3B project, including three subsea trees, a manifold, a subsea distribution unit and integrated control systems, in addition to project management and associated services.

Project execution will be performed through 2026 and 2027, supported by SLB OneSubsea’s manufacturing and services facilities in Malaysia.

“Building on our long-standing collaboration with PTTEP, this award supports the next phase of the development of Malaysia’s deepwater resources,” said Mads Hjelmeland, Chief Executive Officer of SLB OneSubsea. “With more than two decades of experience supporting PTTEP’s subsea projects, our team is well positioned to deliver safe, efficient and integrated execution across all three recent contract awards.”

This follows the award announced in October 2025, as part of which OneSubsea won two EPC contracts by PTTEP to deliver comprehensive SPS for the Alum, Bemban, and Permai deepwater gas fields located in Block H and the Kikeh field, Malaysia’s first deepwater oil project.

The Kikeh field has been in production since 2007, when the first subsea tree manufactured by SLB OneSubsea in Malaysia was deployed.

