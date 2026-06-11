T12 Engineering
Back to overview
Home Subsea Scottish player ships 60-ton subsea structure for Norwegian oil & gas playground

Scottish player ships 60-ton subsea structure for Norwegian oil & gas playground

Business Developments & Projects
June 11, 2026, by Melisa Cavcic

Scotland-headquartered engineering and design company T12 Engineering has finished its assembly and shipment scope for a major gravity-based subsea structure (GBS) by transporting it to Norway, completing what the firm describes as one of its largest projects delivered to date.

T12 Engineering
Subsea structure will be used in Norwegian waters; Courtesy of T12 Engineering

The project, which was managed by T12 Engineering and involved the design, fabrication oversight, assembly, and shipment of a subsea support structure with a footprint of 59 square meters, was delivered under an engineering, procurement and construction (EPC) contract.

Originally engineered as a modular system capable of being transported cost-effectively in standard shipping containers, the structure was designed with future reuse and adaptability in mind, allowing it to be deployed across a range of subsea applications.

The GBS was fully assembled on the quayside before shipment. The 60-ton structure, said to be designed for an undisclosed independent Norwegian oil and gas operator, recently departed from the Port of Immingham ahead of installation in the Norwegian Sea.

Throughout the concept, detailed design and fabrication phases, T12 Engineering worked closely with its fabrication partner to optimize manufacturability, material efficiency and cost control, while ensuring compliance with the stringent requirements associated with subsea deployment.

Graham Melroy, Director at T12 Engineering, commented: “The successful assembly and shipment of the GBS is a major achievement for everyone involved and represents one of the largest projects T12 Engineering has delivered. This project demonstrates our ability to deliver complex EPC projects and engineer large-scale subsea infrastructure for international operators.

“From concept development and detailed design through to fabrication oversight, assembly and shipment, our team has played a key role in every stage of the project lifecycle. Seeing the structure finally leave UK shores for Norway is a proud moment for our team and our project partners.”

The GBS, which is set to support mission-critical subsea equipment in a challenging offshore environment, has been developed to meet the unnamed operator’s technical, operational and commercial requirements while ensuring long-term reliability. The project was completed with a strong safety performance, recording zero lost time injuries (LTIs) across all engineering, fabrication, assembly and loadout activities.

Once installed, the structure is expected to satisfy the operator’s internal quality assurance and HSE requirements, as well as relevant DNV and NORSOK standards. T12 Engineering has also delivered a comprehensive documentation and smart data package, providing full traceability throughout the design, fabrication and testing stages.

The Scottish player explains that the project demonstrates its capability to deliver complex subsea infrastructure projects from concept development through to offshore deployment. With UK offices in Teesside, Glasgow, Edinburgh and Oslo, the company claims to have engineered a solution tailored to the specific demands of the oil and gas operator, marking another step in its Norwegian expansion.

Melroy added: “Norway is a strategically important market for T12, and the recent opening of our Oslo office strengthens our ability to work closely with operators and partners in the region.

“Successfully delivering a project of this scale for a Norwegian client is a hugely significant milestone as we continue to expand our international footprint.”

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News