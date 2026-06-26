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Multimillion-dollar job on offshore platform and FPSO keeps Aker Solutions busy in Canada

Project & Tenders
June 26, 2026, by Melisa Cavcic

Norwegian energy services provider Aker Solutions has been hired on a long-term assignment to handle engineering and maintenance work on assets located approximately 350 kilometers east of St. John’s, Newfoundland and Labrador, Canada.

Aker Solutions has worked with Cenovus on the White Rose field for more than 20 years; Courtesy of Cenovus Energy
Aker Solutions has worked with Cenovus on the White Rose field for more than 20 years;
Courtesy of Cenovus Energy

Aker Solutions has signed a five-year agreement, worth between NOK 0.5 billion ($50.6 million) and NOK 1.5 billion ($151.8 million), with Cenovus Energy for engineering and maintenance services on White Rose field assets on the eastern edge of the Jeanne d’Arc Basin. 

The Norwegian player’s scope includes comprehensive engineering, maintenance, and operations support for the new West White Rose platform and the FPSO SeaRose. The work will be led from Aker Solutions’ office in St. John’s, Newfoundland and Labrador, with approximately 120 employees involved onshore and offshore.
 
Paal Eikeseth, Executive Vice President and Head of Aker Solutions’ Life Cycle business, commented: “We will apply our multidiscipline Project Execution Model to deliver safe, predictable and cost-efficient operations for our customers. 

“Aker Solutions has delivered multi‑disciplinary services in the East Coast region for more than 30 years. We value our long‑standing collaboration with Cenovus Energy and are proud to continue supporting the White Rose development as Canada remains a key market for us.”

The firm has delivered offshore engineering services to the White Rose field since 2005, including concrete gravity structure (CGS) tow-out and installation, onshore commissioning, and offshore hookup and commissioning for the West White Rose platform, which is expected to start production in 2026. 

The Norwegian company has also been delivering EPCM services to the FPSO SeaRose since 2005, encompassing onshore engineering, procurement, and work preparation for the FPSO’s recent life extension drydock (LED) campaign in 2024. 

The multi-year deal comes over a month after Aker Solutions secured a front-end engineering and design (FEED) job for Equinor’s gas condensate subsea tie-in development project in the Norwegian North Sea.

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