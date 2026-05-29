Worley Rosenberg to produce 34 subsea structures for Equinor’s field

May 29, 2026, by Nadja Skopljak

Worley’s Rosenberg engineering, procurement and construction (EPC) center of excellence in Norway has secured a new contract with Subsea7 to fabricate subsea structures for Equinor’s oil & gas development in the northern North Sea.

3D rendering of the Fram Sør subsea development. Source: Worley

Worley Rosenberg will fabricate 34 subsea structures, mainly comprising pipeline end manifolds (PLEMs), pipeline end terminations (PLETs) and pig launchers and receivers (PLRs) for the Fram Sør development at its yard in Stavanger, Norway.

The project will start immediately, with steel cutting planned for next month.

According to Worley, at peak, the project will engage over 80 employees at Worley Rosenberg across project management and fabrication disciplines.

“This is an important contract for us, and we are very proud of the trust Subsea7 has placed in Worley Rosenberg,” said Jan Narvestad, Managing Director of Worley Rosenberg. “Fram Sør will provide valuable work at the yard and is scheduled for delivery in the first half of 2027.”

The Equinor-operated Fram Sør is a subsea development with four four-slot templates. Twelve wells are planned at start-up, with four additional slots available for future development in the Fram/Troll area.

The subsea installations will be tied back to existing Fram infrastructure and to the Troll C platform for processing and export, which will be operating with power from shore. Oil will be transported via Troll Oil Pipeline II to Mongstad, while gas will be exported to Kollsnes through the Troll A platform.

Subsea7 is delivering the EPCI scope for the project’s subsea structures and flowlines, while OneSubsea announced an EPC contract in August 2025 for an all-electric subsea production system (SPS) for the field.

