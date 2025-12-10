Seismic reimagining program offshore Angola to back upcoming licensing round

Back to overview
December 10, 2025, by Nadja Skopljak

A new seismic reimagining program is scheduled to be performed over Angola’s offshore Block 22 in support of the country’s upcoming licensing round.

Source: Viridien

French geophysical services company Viridien, formerly CGG, announced today, December 10, a new multi-client seismic reimaging program over Angola’s “highly prospective” offshore block 22, with the 4,300 square kilometer high-end data set to bring valuable insight into underexplored structures along the Atlantic Hinge zone, following the same trend as the proven Cameia and Golfinho fields.

Fast-track results are expected to be delivered in the first quarter of 2026 and final products in the third/fourth quarter.

Viridien will reimage the data set with its time-lag FWI, Q-FWI, Q-Kirchhoff and advanced deghosting and demultiple. This data will complement its 2,900 square kilometers of data over nearby block 20/11, giving operators access to a combined regional coverage of over 7,200 square kilometers of ultramodern broadband PSDM data to conduct regional pre-salt and post-salt play evaluation in the Kwanza Basin, the French company said.

Viridien is delighted to continue its strong relationship with Angola’s national energy agency, ANPG (Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis), and longstanding presence in Angola by committing to this new reimaging project which will support their important upcoming licensing round,” said Dechun Lin, Head of Earth Data at Viridien.

“We have the most modern 3D broadband seismic data available offshore Angola and will continue to generate value from it to provide critical support for industry decision-making and help to increase exploration success.

