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TGS unveiling Equatorial Guinea’s offshore basin prospectivity with major seismic dataset

Project & Tenders
June 10, 2026, by Melisa Cavcic

Norwegian energy data and intelligence company TGS has been tasked with delivering a large-scale multi-client seismic product that will shed light on the exploration potential of Equatorial Guinea’s offshore basins.

TGS
Courtesy of TGS

TGS has revealed the signing of an agreement with the Ministry of Hydrocarbon and Mining Development of the Republic of Equatorial Guinea to create an offshore MegaSurvey, with the first phase of the large-scale multi-client seismic product set to include the post-stack reprocessing of approximately 27,273 kilometers of 2D seismic data and around 35,000 square kilometers of 3D seismic data.

The completion is expected in Q3 2026. The agreement is said to mark the first phase of a broader plan to create a harmonized and seamless seismic data product across Equatorial Guinea’s offshore basins. The full product vision includes approximately 46,343 line kilometers of 2D seismic data and more than 59,000 square kilometers of 3D seismic data.

The company describes MegaSurveys as harmonized 3D seismic datasets covering large contiguous areas to support more confident geological interpretation, improve understanding of structural and stratigraphic frameworks, and help reduce exploration uncertainty.

David Hajovsky, Executive Vice President of Multi-Client at TGS, commented: “The Equatorial Guinea MegaSurvey is the first of its kind in the country and will apply TGS’s latest imaging technology to address key subsurface challenges and support exploration risk reduction across the Rio del Rey and Rio Muni basins.

“The product is designed to provide customers with a basin-wide regional screening tool, supporting prospect identification, prospect ranking and planning for future work commitments.”

The MegaSurvey is anticipated to provide insight into the prospectivity of Equatorial Guinea’s offshore basins and support informed exploration decision-making by integrating and reprocessing legacy datasets into a consistent regional framework.

“Basins do not stop at geographical borders, and this agreement supports TGS’s longer-term ambition to build broader, seamless regional data products across the Gulf of Guinea,” emphasized the firm.

TGS has landed multiple new deals, including a recent contract for offshore wind site characterization in Europe.

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