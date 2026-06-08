Hexa-source testing using the Gemini Enhanced Frequency Source (EFS) in conjunction with Apparition simultaneous source acquisition and separation technology; Source: TGS
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New acquisition expands TGS’ multi-source seismic capabilities across marine surveys

Business & Finance
June 8, 2026, by Melisa Cavcic

Norwegian energy data and intelligence provider TGS has taken steps to bring Apparition Geoservices and its proprietary simultaneous source acquisition and separation technology into its fold to advance seismic efficiency and subsurface imaging.

Hexa-source testing using the Gemini Enhanced Frequency Source (EFS) in conjunction with Apparition simultaneous source acquisition and separation technology; Source: TGS
Hexa-source testing using the Gemini Enhanced Frequency Source (EFS) in conjunction with Apparition simultaneous source acquisition and separation technology; Source: TGS

While disclosing the acquisition of Apparition Geoservices, TGS explains that when combined with its Gemini enhanced frequency source (EFS) technology, Apparition creates a platform for step-change improvements in seismic operational efficiency, source capacity, and subsurface imaging clarity.

As an advanced seismic acquisition and processing methodology that enables multiple sound sources to operate simultaneously in a controlled, coordinated manner, Apparition uses precise timing to encode sources distinctly, making overlapping signals easier to separate and cleaner to process, unlike traditional dithering approaches, increasing efficiency and source capacity while maintaining consistent, high-quality data.

Carel Hoojikaas, Executive Vice President Marine Data Acquisition at TGS, commented: “The acquisition of Apparition strengthens our technology portfolio and enhances our ability to deliver measurable value to clients. Apparition is central to our multisource and deblending strategy and reflects the direction set out in TGS’ integrated technology roadmap.

“By combining Apparition with our Gemini technology and Ramform fleet, we can increase efficiency, expand source capacity and improve data quality – helping clients reduce project timelines, manage costs and make more confident decisions.”

TGS has tested Apparition across multiple acquisition configurations and marine environments over the past two years, working closely with the Apparition team and key clients to validate real-world performance, including a Hexa Source configuration that delivers unprecedented source efficiency as well as signal-to-noise uplift.

According to the company, results demonstrate operational efficiency gains of up to 30%, alongside cleaner signal recovery, improved low-frequency performance, and enhanced visibility of deeper and more complex subsurface targets.

By integrating Apparition into its acquisition and imaging workflows, the company can deliver scalable multi-source, multi-component seismic programs across ocean bottom node (OBN), towed streamer and Ultra-High Resolution 3D (UHR3D) surveys.

This is expected to translate to improved survey economics for clients, reduced project timelines, and greater confidence in exploration and development decisions. As exploration becomes more complex, the integration of Apparition and Gemini is said to bring together advanced acquisition technology, imaging expertise, and global operational scale.

The combined solution is designed to accelerate client decision-making and maximize the value of seismic programs. This acquisition comes shortly after TGS landed an assignment to perform a 4D streamer contract offshore Angola.

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