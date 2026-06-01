Ramform Tethys
TGS wins ‘large and high-end’ 4D streamer contract in Angola

Project & Tenders
June 1, 2026, by Nadja Skopljak

Norwegian energy data and intelligence provider TGS has secured an award to perform a 4D streamer contract offshore Angola, described as large and high-end.

Ramform Tethys; For illustrative purposes only. Source: TGS

The contract has a duration of approximately eight months, with the acquisition expected to begin in early July.

According to the Norwegian firm, the award provides its vessel with visibility well into the first quarter of 2027.

“The award further underscores our ongoing commitment to providing the highest quality data solutions to clients. Leveraging the advanced Ramform acquisition platform, coupled with the proprietary multi-sensor GeoStreamer technology. TGS is well-equipped to deliver results that align with the evolving needs of the energy sector,” said Kristian Johansen, CEO of TGS.

This news comes after TGS secured three new contracts in the Norwegian North Sea, with the first having started immediately.

