Home Subsea Oceaneering’s new electric ROV capable of continuous 30-day subsea ops

Oceaneering’s new electric ROV capable of continuous 30-day subsea ops

Technology
March 5, 2026, by Nadja Skopljak

U.S. subsea engineering and applied technology firm Oceaneering has launched its new electric-propulsion remotely operated vehicle (ROV), said to be designed for continuous 30-day subsea operations.

Source: Oceaneering

The Momentum electric work-class ROV features plug‑and‑play sensors, advanced 360-degree vision, automation, strong thrust, and high payload capacity, Oceaneering said.

The company further noted that the ROV was developed using a reliability‑driven, data‑informed design approach that re‑engineered the work‑class platform around electric propulsion to improve efficiency and simplify system architecture.

Designed for 30-day continuous subsea operations, the vehicle enables extended support for drilling, inspection, maintenance, and repair (IMR), surveys, and construction work scopes.

“With the Momentum Electric ROV, we focused on what matters most to customers: availability and capabilities that deliver confidence during critical offshore work,” said Martin McDonald, Senior Vice President of Subsea Robotics at Oceaneering.

“By applying electrification through a disciplined, data‑driven approach, we’ve reduced vehicle maintenance while improving efficiency and operational availability. This allows customers to execute longer, more predictable subsea campaigns while strengthening Oceaneering’s ability to deliver scalable, differentiated solutions that create long‑term value.”

