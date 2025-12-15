Thailand’s first CCS project in the works with PTTEP at the helm
Technip Energies lands job at Thailand's first carbon capture and storage project

Technip Energies lands job at Thailand’s first carbon capture and storage project

December 15, 2025, by Melisa Cavcic

French-based engineering company Technip Energies has secured a detailed engineering assignment for the first carbon capture and storage (CCS) project in the Gulf of Thailand.

Arthit project; Courtesy of PTTEP

Technip Energies’ detailed engineering contract for PTTEP’s Arthit CCS facilities project is with Thoresen Jutal Offshore Engineering Heavy Industries. This CCS project will serve as a pilot for cultivating expertise and driving CCS adoption in Thailand.

The project is perceived to represent a strategic step toward applying the technology to curb greenhouse gas (GHG) emissions in line with government policy. This CCS undertaking is recognized under the Nationally Determined Contribution (NDC) Action Plan on Mitigation 2021–2030.

Mario Tommaselli, Senior Vice President Gas & Low Carbon Energies, commented: “This award underscores our long-standing relationship with PTTEP and confirms our proven expertise in engineering and carbon capture solutions.

“We are proud to contribute to Thailand’s first CCS project, recognized as a national landmark in the country’s decarbonization pathway. We will leverage our global engineering capabilities and CCS know-how to support PTTEP throughout this strategic journey.”

According to Technip Energies, the project will leverage existing infrastructure at the Arthit field while constructing and installing additional facilities as required. Once operational, the development’s capacity will gradually ramp up to around 1 million tonnes of carbon dioxide per year.

The French player’s scope entails detailed engineering for new CCS processing units and CO2 injection facilities with brownfield modifications to the existing Arthit central processing platform (CPP). The gas field is located 230 kilometers offshore of Thailand’s Songkhla province in the Gulf of Thailand.

This award, recorded in Q3 2025 in the Technology, Products & Services segment, follows Technip Energies’ prior engagement on the project, having delivered both the preliminary front-end engineering design (pre-FEED) and FEED phases between 2022 and 2023.

The firm was recently hired by Commonwealth LNG to handle engineering, procurement, and construction (EPC) services for a liquefied natural gas (LNG) facility under development in Louisiana.

