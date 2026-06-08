FLNG Coral Norte; Source: Technip Energies
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Technip Energies’ assignment on Eni’s African FLNG bringing in above €1 billion

Project & Tenders
June 8, 2026, by Melisa Cavcic

French-based engineering player Technip Energies has shed light on the revenue value for its scope of work on a second floating liquefied natural gas (FLNG) facility on an LNG project in Mozambique, operated by Mozambique Rovuma Venture (MRV), an Eni-led joint venture (JV).

FLNG Coral Norte; Source: Technip Energies
FLNG Coral Norte; Source: Technip Energies

Technip Energies, in partnership with JGC and Samsung Heavy Industries, has been awarded an engineering, procurement, construction, installation, and commissioning (EPCIC) contract by Mozambique Rovuma Venture for the Coral Norte/North FLNG project, which, together with previously announced contracts, represents over €1 billion of revenue for the company.

Designed to produce approximately 3.6 million tons per annum (mtpa) of LNG, doubling the Coral LNG hub’s capacity to 7 mtpa, the FLNG project offshore Mozambique is being developed by Eni and its partners: CNPC, ENH, XRG, and KOGAS. Following the go-ahead for Coral Norte, the final investment decision (FID) for the FLNG development was made in October 2025.

The French player claims that this expansion positions Mozambique among Africa’s top three LNG producers, further strengthening the country’s role in the global energy market. Coral Norte is designed as an enhanced replica of Coral Sul, the first development in Mozambique’s Area 4 offshore gas block, which became operational in 2022.

The replication approach is perceived to leverage the projects’ common feed gas composition and deepwater location to enhance execution certainty and optimized performance, while drawing on engineering and integration lessons learned from the earlier development.

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By standardizing the project delivery model, Technip Energies and its partners are expected to provide a de-risked path to scale and greater predictability at every stage. This award builds on the previously announced contracts and confirms the continued advancement of the company’s scope of work on the Coral Norte FLNG project.

Arnaud Pieton, Chief Executive Officer of Technip Energies, commented: “The Coral Norte project reflects the confidence of Eni and its partners in our FLNG execution capabilities and in the performance in operations of the Coral South FLNG. By leveraging our ‘design one, build many’ approach, we are demonstrating how a standardized model can accelerate large-scale offshore project delivery.

“This approach enables faster deployment of new LNG capacity, contributing to energy security and diversification. It also reinforces Mozambique’s growing role in the global LNG landscape.”

This comes shortly after Technip Energies secured full notice to proceed (FNTP) with an engineering, procurement, and construction (EPC) contract with Commonwealth LNG, representing more than €1 billion of revenue.

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