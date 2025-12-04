Back to overview
Home Subsea TGS’ multi-year dataset across 13 US basins to bolster exploration and carbon storage plays

Business Developments & Projects
December 4, 2025, by Melisa Cavcic

Norwegian energy data and intelligence company TGS has finished work on a 13-basin reservoir characterization project in the United States (U.S.), said to offer formation-level petrophysical interpretations to model reservoir performance and assess CO2 storage feasibility.

Map showing U.S. basins; Source: TGS
Map showing U.S. basins; Source: TGS

TGS claims that this project delivers a comprehensive dataset resource and integrated geological frameworks that incorporate petrophysical properties, stratigraphy, and test data to enable advanced, multivariate analysis to facilitate decision-making for energy strategies across more than 48,000 wells, providing over 3,700 property maps to power exploration and carbon storage insights.

When combined with the company’s other solutions, such as well performance and well economics datasets, this resource is perceived to enable a comprehensive view of asset potential, supporting decisions from permitting and development through performance optimization and eventual abandonment. 

The list of completed basins entails Gulf Coast, Central Gulf Coast–Haynesville, East Gulf Coast, Appalachia, Illinois, Michigan, Uinta, Piceance, Paradox, Greater Green River, Wind River, Powder River, and Greater Williston, deemed to represent critical areas for both conventional and emerging energy strategies. 

Courtesy of TGS

The firm explains that integrated stratigraphic frameworks across 340 formations were evaluated, enabling basin-wide geological consistency and detailed reservoir characterization for cross-basin comparisons. TGS highlights over 3,700 regional property maps encompassing petrophysical attributes like porosity, permeability, pressure, and CO2 storage capacity trends for major reservoirs.

The company also emphasizes advanced data integration, including inferred curves, bottom-hole temperatures, core, and wireline formation tests for robust modeling and calibration. Built for technical rigor and scalability, TGS elaborates that this dataset supports increasing pressure to make faster, more informed decisions in a complex subsurface environment.

This is to be accomplished by delivering integration-ready data for workflows ranging from conventional exploration to carbon capture and storage planning. The dataset is interpreted to position TGS at the forefront of subsurface intelligence, delivering the foundation for next-generation multivariate analytics that will drive smarter exploration, optimize carbon storage strategies, and support the industry’s needs as operators navigate the future of energy. 

David Hajovsky, Executive Vice President of Multi-Client at TGS, commented: “Our customers demand precision and scalability, and this dataset delivers both. With over 48,000 wells, 340 formations, and thousands of property maps calibrated to core, temperature, and pressure data, we’ve created a resource that integrates seamlessly into existing workflows and accelerates evaluations across multiple energy strategies.” 

The completion of this task comes shortly after TGS obtained the rights to market and license offshore geophysical data in the Comoros and agreed with the government of Somalia to continue to market and license offshore geophysical data for the country’s hydrocarbon basins.

