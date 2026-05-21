No break for TGS as it scores triple win in Norwegian North Sea

May 21, 2026, by Nadja Skopljak

Norway-headquartered energy data and intelligence company TGS has secured three new contracts in the Norwegian North Sea, with the first having started immediately.

Ramform Titan. Source: TGS

TGS is set to mobilize in June for an ocean bottom node (OBN) assignment that will take approximately 25 days, while under another, 4D streamer contract, the company shall mobilize a Ramform Titan-class vessel in late July for the project that will have a duration of approximately 45 days.

“We are very pleased to secure additional OBN work offshore Norway for the 2026 summer season. We already have an acquisition campaign ongoing for our node-on-a-rope crew, and this contract will be carried out in parallel using a ROV-based solution,” said Kristian Johansen, CEO of TGS.

In a separate announcement Johansen further noted: “We are very pleased to secure another 4D streamer contract offshore Norway for the 2026 season. We have completed multiple monitoring surveys in the North Sea, showcasing the strength of our Ramform vessel design alongside our proprietary GeoStreamer technology. I am confident that our acquisition platform will continue to deliver high-quality data that supports our client in optimizing their oil and gas production.”

These two wins came after TGS reported on May 5 a new multi-client 3D streamer acquisition and processing project in the Åsta Graben area of the Norwegian North Sea, which started imminently. The project, supported by industry funding, has a duration of approximately 75 days and will expand on its existing data coverage in the area and provide dual azimuth coverage over prospective areas to generate GeoStreamer X data.

A change in the company’s executive management structure also recently took place with the appointment of Mohammed Hegazy as Executive Vice President of Imaging and Wadii El Karkouri as Executive Vice President of Technology, effective June 1.

“This change ensures greater clarity of focus and reinforces our commitment to delivering results,” said Johansen. “By strengthening leadership across both Imaging and Technology, we are better positioned to drive performance today while continuing to invest in the innovations that will shape the future of our industry.”

