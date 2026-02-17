Back to overview
Home Fossil Energy TotalEnergies books Havila’s platform supply vessel

TotalEnergies books Havila’s platform supply vessel

Vessels
February 17, 2026, by Nadja Skopljak

Norwegian offshore vessel operator Havila Shipping has signed a contract with TotalEnergies for the 2009-built platform supply vessel (PSV) Havila Herøy to be deployed in Norway.

Havila Herøy. Source: Havila Shipping

Under the contract signed with TotalEnergies EP Norge AS, the PSV Havila Herøy will perform operations for 136 days, with the commencement expected in the first half of March.

Havila Herøy previously worked with Peterson den Helder under a 12-month optional period, which ended in April 2024, after which it started a 12-month firm contract with Norwegian state-owned energy firm Equinor.

The PSV was built in December 2009 at Havyard Leirvik and is of Havyard 832 CD design. It is 80 meters long and can accommodate 25 people.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News