Island Constructor vessel; Source: Island Offshore
Back to overview
Home Subsea Well intervention vessel duo gets go-ahead for ops across Aker BP’s oil & gas assets

Well intervention vessel duo gets go-ahead for ops across Aker BP’s oil & gas assets

Vessels
November 21, 2025, by Melisa Cavcic

Norwegian oil and gas company Aker BP has received consent from the country’s offshore safety regulator to use two of Island Offshore’s mobile offshore units (MOU) for work on its operated portfolio off the coast of Norway.

Island Constructor vessel; Source: Island Offshore
Island Constructor vessel; Source: Island Offshore

The Norwegian Ocean Industry Authority (Havtil) has granted Aker BP consent to use Island Constructor and Island Wellserver for riserless light well intervention (RLWI) operations across all operated production licenses.

The 2008-built Island Constructor multi-purpose offshore vessel, which is of Ulstein SX 121 design, can accommodate 90 people. The ship received an Acknowledgement of Compliance (AoC) from the PSA in April 2010.

The other vessel, Island Wellserver, was delivered the same year. The 116-meter-long ship is capable of performing light well intervention and associated services, construction and subsea installation work, securing of wells, trenching, tower and module handling, P&A and crane work, inspection, maintenance and repair (IMR), supply duties, as well as X-tree installation.

Island Offshore secured two more years of light well intervention work for Island Wellserver in May 2023 on the Norwegian Continental Shelf (NCS), with options for extension. 

The Island Constructor ship obtained a similar consent in 2023 for light well intervention without risers in three production licences: 359, 338 C, and 028 B.

Island Offshore is actively working on expanding its fleet. Recently, VARD held a keel laying ceremony for the firm’s second hybrid power ocean energy construction vessel (OECV).

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!

ADVERTISE on Offshore-Energy.biz
Related news

List of highlighted news articles