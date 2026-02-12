Back to overview
Subsea interconnector between two Canary Islands crosses finish line (Video)

Project & Tenders
February 12, 2026, by Nadja Skopljak

Spanish transmission system operator (TSO) Red Eléctrica has completed the interconnection between the islands of Tenerife and La Gomera in Spain, reinforcing the security of supply in the Canary Islands.

Source: Red Eléctrica

The interconnection consists of a 66 kV double-circuit line, with a 36-kilometer underwater section and two underground sections at both ends, which connect two new substations at El Palmar in La Gomera and Chío in Tenerife.

According to Red Eléctrica, the submarine section runs at a maximum depth of 1,145 meters, making it the deepest 66 kV AC three-core submarine link in the world, which required an adapted cable design, reinforced with lightweight materials capable of withstanding the demanding requirements of the environment in which the cable was installed.

Prysmian’s cable laying vessel (CLV) Cable Enterprise began laying the cable on August 29, 2025, ahead of schedule due to favorable sea conditions, completing it in two voyages from San Sebastián de La Gomera to Punta Blanca in Tenerife, as announced in September 2025.

Prysmian is also in charge of the design, supply, installation and commissioning of the interconnection between the Spanish mainland and Ceuta, a Spanish city on the north coast of Africa. The CLV Giulio Verne began offshore operations on the first of two submarine circuits that will connect Ceuta with the Spanish mainland on August 26, 2025.

