ZOEX's wave energy converter (WEC) technology. Source: ZOEX
Zoex Power completes third phase of wave energy trials (Video)

November 10, 2025, by Zerina Maksumić

Aberdeen-based Zoex Power has concluded Phase III of its Ordu project, having collected three months of data and achieved technology readiness level (TRL) 7, with no incidents.

Source: ZOEX Power (For illustration purposes)

The company said it retrieved the acoustic doppler current profiler (ADCP) from the seabed and lifted the arm, marking the completion of the current testing phase. Report writing is now underway ahead of the planned start of Phase IV next year.

The project is supported by Innovate UK, Scottish Enterprise, and several industry partners, including Sealand Projects, UMBRAGROUP, and the University of Strathclyde.

Zoex Power's wave energy device. Source: Zoex Power

Zoex Power wave energy trials

Watch video here

Founded by CEO Ash Penley, Zoex is the UK’s only female-founded wave energy company. It aims to displace diesel generators in remote marine locations with modular wave power systems targeting aquaculture, offshore wind, oil and gas, and port infrastructure.

Zoex’s link-arm system is designed to attach to existing marine infrastructure and features impact-resistant floats, a submerged survival mode, and no mechanical end stops for durability in harsh environments.

In August, Zoex Power deployed its wave energy technology for testing in the Black Sea, Türkiye, with initial results showing higher generation than anticipated.

