Back to overview
Home Subsea Another contract extension with Ocean Installer for Solstad’s advanced CSV

Another contract extension with Ocean Installer for Solstad’s advanced CSV

Vessels
July 7, 2026, by Nadja Skopljak

Norway’s Solstad Maritime has secured a contract extension with compatriot marine construction and operations player Ocean Installer, part of the Moreld Group, for an advanced multi-purpose offshore construction vessel built in 2014.

Source: Solstad

Solstad Maritime announced today, July 7, a one-year contract extension for the 157-meter-long Normand Vision with Ocean Installer, in direct continuation of the current agreement, securing operations through the end of 2028.

The agreement has two additional annual options, for 2029 and 2030, including a mechanism for further extension of the contract until 2031.

The high-capacity construction support vessel (CSV) is built for heavy construction work and is purpose-built for subsea umbilicals, risers and flowlines (SURF) operations in demanding conditions.

The parties agreed on the first optional one-year contract extension for the 157-meter-long vessel in October 2025, keeping it busy until the end of 2027.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News