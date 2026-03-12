Boskalis Subsea Services wins its first decommissioning-specific contract with Shell

Back to overview
March 12, 2026, by Nadja Skopljak

Boskalis Subsea Services has secured its first decommissioning-specific project with UK-headquartered energy giant Shell under a multi-million-pound contract.

Source: Boskalis Subsea Services

The company has been tasked with the removal of subsea infrastructure and associated remediation across a number of assets using the 2012-built construction support vessel (CSV) Boka Northern Ocean, expected to take over 100 vessel days.

The scope covers site surveys, removal and recovery of concrete mattresses, grout bags, pipelines, umbilicals, structures, remediation of piles, as well as targeted debris recovery activities, and umbilical recovery.

“This award represents an important milestone for Boskalis, as our first decommissioning-specific project for Shell UK. We are extremely pleased to have been selected for this scope and look forward to applying our offshore execution expertise, subsea capability and strong safety focus to deliver the project safely and efficiently,” said Stuart Cameron, Managing Director at Boskalis Subsea Services.

Boskalis Subsea Services recently established a dedicated ROV department, backed by its Remote Operations Centre (ROC) in Aberdeen, which opened in 2025, prompting a large-scale recruitment drive to support further growth.

