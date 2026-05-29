DeepOcean wins subsea contract package with Equinor

DeepOcean wins subsea contract package with Equinor

May 29, 2026, by Nadja Skopljak

Ocean services provider DeepOcean has secured a subsea contract package with Norwegian state-owned energy giant Equinor for multiple fields on the Norwegian continental shelf (NCS), with offshore work to be performed across 2027-2028.

Source: DeepOcean

The package includes subsea work scope at the Visund field in the North Sea, the Johan Castberg field in the Barents Sea, and an option for potential work at the Snorre A subsea field in the North Sea. The water depths at the various fields are in the range of 300-400 meters.

At Visund, DeepOcean has been awarded a simultaneous marine operation and production (SIMOPRO) – installation contract involving the replacement of a gas export riser and oil export riser, and will undertake onshore project management, engineering, fabrication and procurement, as well as offshore installation activities. Offshore operations also include required survey, dredging, tie-ins and pre-commissioning activities.

Similar SIMOPRO jobs were awarded by Equinor to DeepOcean last September for riser replacements at Åsgard B and Visund, respectively.

“Assignments of this complexity require strong coordination and robust safety planning across both the operator and our subcontractor network to secure seamless execution. Our proven track record on comparable projects for Equinor makes us proud to be selected again,” said Olaf A. Hansen, Executive Vice President for DeepOcean’s Northern Europe region.

Furthermore, DeepOcean will deliver the installation of a four-slot template and a manifold module, in addition to installing flowlines and a static umbilical with associated survey, tie-ins and pre-commissioning operations for the Isflak oil discovery located approximately 8.5 kilometers from the Johan Castberg FPSO which will be developed as the first satellite tie-back to the facility.

“As subsea tie-back and life extension projects increasingly target marginal fields, smart, cost-efficient solutions and close collaboration are critical to unlocking value and ensuring these developments remain viable. We look forward to working with Equinor on this journey,“ Hansen added.

The contract package also includes options for the recovery of eight existing risers and umbilicals connecting the underwater production area (UPA) and the Snorre A production facilities.

