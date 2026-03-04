Back to overview
Seaway7 head to take over as Subsea7 CEO retires

Outlook & Strategy
March 4, 2026, by Nadja Skopljak

Subsea7’s Chief Executive Officer (CEO) John Evans will retire as of July after having been with the company for 40 years, and will be succeeded by the current Seaway7 CEO.

Stuart Fitzgerald. Source: Seaway7

Evans has worked for Subsea7 and its predecessor companies for 40 years, having previously been Subsea7 COO for 14 years and CEO since 2020. He will retire from the CEO position on June 30.

Stuart Fitzgerald, who has been CEO of Seaway7, part of the Subsea7 Group, since 2022, will take over the role from July 1. He joined Subsea7 in 1998 and has held a number of senior management positions, including EVP Commercial and EVP Strategy and Alliances.

Fitzgerald is also proposed as the CEO of Subsea7 within the future Saipem7 upon completion of the proposed merger with Saipem.

The Board would like to thank John for his strong leadership and valuable contribution to the Company as CEO – he has shown true commitment and passion for the business over the last 40 years,” Kristian Siem, Chairman of the Board.

“Stuart has made significant contributions over the course of his career with Subsea7 in both operational and strategic roles, and, in recent years, he has led the turnaround of the Seaway7 business. Stuart has the full support of the Board of Subsea7 as he continues his journey in this new role. I am confident that, under his leadership, Subsea7 will continue to thrive, both in the near term and as we navigate the merger with Saipem.”

