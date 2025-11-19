DeepOcean
DeepOcean answers subsea oil & gas tie-back call in UK waters

November 19, 2025, by Melisa Cavcic

Norwegian ocean services provider DeepOcean has been hired for a subsea tie-back assignment related to a hydrocarbon field development on the UK Continental Shelf (UKCS).

DeepOcean’s new contract will enable it to provide subsea construction and tie-in work at a field, which is being developed as a subsea tie-back to an existing undisclosed host facility. The firm’s scope of work entails the installation of a flexible production riser and flowline, and an umbilical connecting the host facility to the subsea Xmas tree.

Commenting on the new award, Robin Mawhinney, Managing Director of DeepOcean UK, underlined: “We’re delighted to announce the award of this subsea tie-back project.

“This award acknowledges our significant track record in subsea construction and, at a time where there is a huge focus on homegrown energy solutions, we’re proud to support our client with our specialist engineering, operational excellence and delivery certainty to realise this key project for the life extension of the existing infrastructure.”

This assignment also covers the protection of the flowline and umbilical, as well as the commissioning of the newly installed infrastructure. The Norwegian player’s Aberdeen office will lead the engineering and project management for the subsea construction and tie-in work scope.

DeepOcean claims that offshore operations will be executed in two phases, with subsea construction and tie-in activities initially on the agenda, followed by commissioning performed by a second offshore construction vessel from the firm’s chartered fleet.

This deal comes shortly after Equinor booked DeepOcean for subsea construction and installation activities for a Norwegian life extension project at a producing oil and gas field.

