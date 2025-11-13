Disney Cruise Line
Disney Cruise Line’s newest LNG-powered unit officially christened

Vessels
November 13, 2025, by Sara Kosmajac

Florida-headquartered Disney Cruise Line has held a naming ceremony for its third cruise ship fueled by liquefied natural gas (LNG).

Courtesy of Disney Cruise Line

As disclosed, the 340-meter-long and 39-meter-wide vessel was formally named Disney Destiny at its homeport of Port Everglades in Fort Lauderdale, Florida on November 10.

The Wish-class cruise ship, which features a gross tonnage of 144,000 and a capacity to carry up to 4,000 passengers, is the seventh vessel of its kind to be operated by the Walt Disney Company’s arm.

It is also the sixth unit to be constructed for the American company by German shipbuilding player Meyer Werft. Representatives from Meyer Werft shared earlier in October that, at the moment, a sister ship was being constructed in the town of Papenburg. The delivery date for this particular newbuild has been marked for the fall of 2027.

Now that the LNG-powered Disney Destiny, which was handed over to its owner in mid-October this year, has been christened, the ship is expected to set sail on its maiden voyage no later than November 20. Initially, the cruise company had announced that the vessel would begin its season in 2026.

View on Offshore-energy.

As Offshore Energy reported previously, the keel laying ceremony for Disney Destiny was held in March last year. At the time, the unit’s sister vessel, the liquefied natural gas-fueled Disney Treasure, was under construction at Meyer Werft’s yard. Meyer Werft had also built and launched another sister unit powered by the same alternative fuel back in 2022—the 144,000 GT Disney Wish.

As informed, the German vessel construction company was also commissioned to build other vessels from this series, namely, Disney Dream, Disney Fantasy, as well as Disney Adventure, which had previously been sailing under the name Global Dream.

It is worth noting, however, that, unlike the remainder of the series, Disney Adventure is capable of using green methanol as fuel, as a result of which the ship can accomplish ‘tremendous’ reductions of greenhouse gas (GHG) emissions.

Specifically, green methanol has been estimated to have the potential to achieve a near-neutral carbon lifecycle when considering the entire well-to-wake process. The fuel is also projected to nearly completely eradicate sulfur oxides (SOx), cut particulate matter (PM) by 95% and reduce nitrogen oxide (NOx) emissions by up to 60-80%.

Disney Adventure was floated out of the Meyer Wismar construction hall in March 2025.

