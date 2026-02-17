Back to overview
Home Subsea DOF starts preparing for 250+ day project in Argentina

DOF starts preparing for 250+ day project in Argentina

Project & Tenders
February 17, 2026, by Nadja Skopljak

Norwegian vessel owner DOF Group has begun preparations to kick-start an offshore project in Argentina, where it will deploy two vessels for an expected combined duration of over 250 days.

Skandi Hera. Source: DOF via LinkedIn

DOF reported yesterday, February 16, that it had secured a substantial contract, defined as worth between $25 million and $50 million, for a project in Argentina, with preparations underway.

The scope includes mooring pre-lay, pipeline end manifold installation/construction management, tie-in spools installation, hook-up and pre-commissioning of two CALM buoys, and diving services.

The 2009-built Skandi Hera and the 2000-built Skandi Patagonia will be used to carry out the offshore operations across two campaigns, in Q2 and Q3-Q4 2026.

DOF is providing project management, engineering, construction management, logistics and offshore execution, led by its North America subsea region.

