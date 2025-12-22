Back to overview
Home Subsea DOF lands work in the Atlantic, secures multi-year North America contract with Shell

Project & Tenders
December 22, 2025, by Nadja Skopljak

Norwegian vessel owner DOF Group has secured several new contracts in the Atlantic region, as well as a multi-year contract in the North America region for Shell.

Skandi Installer. Source: DOF

The contracts in the Atlantic region have a combined value of over $60 million, excluding optional work, and will be executed primarily using DOF‘s regional fleet during the fourth quarter of 2025 and the first quarter of 2026 for more than 250 firm vessel days.

Skandi Hera and Skandi Master will be utilized in subsea mode in West Africa under direct contracts with an operator, with the former to perform trenching and burial services and the latter to be deployed for commissioning and start-up activities on a tie-back project. Both engagements are expected to have a duration of up to two months.

Skandi Installer is scheduled for several subsea projects in the North Sea, covering the Norwegian Continental Shelf (NCS) and the UK Continental Shelf (UKC). It will first execute a decommissioning project for a UK operator before mobilizing to a Norwegian operator to install subsea production equipment and carry out various well-related activities.

Furthermore, Havila Phoenix will perform on an inspection, maintenance and repair (IMR) project on the NCS and will also provide support on one of Skandi Installer’s projects. Skandi Installer’s commitments total more than 130 firm vessel days, while Havila Phoenix’s commitments account for more than 45 firm vessel days.

All contracts include project management, logistics, engineering, and offshore execution scopes, which will be delivered by DOF’s teams across Norway and Scotland.

Mons S. Aase, CEO of DOF Group ASA, said: “We are very pleased to see a strong order intake across the North Sea winter season, highlighting both the capability of our fleet and DOF’s proven project execution expertise in harsh weather conditions. We look forward to delivering these projects safely and on schedule, and we thank both our valued repeat clients and new customers for their continued trust in DOF.”

DOF also announced the award of a multi-year contract in the North America region, with a value of between $15 million and $25 million, for the delivery of an integrated solution for IMR, including vessel and remotely operated vehicles (ROVs), for Shell Trinidad and Tobago Limited.

The contract covers work in 2025, 2026 and 2027 and is for a total of 190 days across the three years.

