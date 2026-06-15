FSRU Energos Eskimo; Source: Energos Infrastructure
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Energos strengthens East Med energy cooperation through GIAC entrance

Collaboration
June 15, 2026, by Melisa Cavcic

Energos Infrastructure, a maritime infrastructure company owned by funds managed by Apollo, has joined the Gas Industry Advisory Committee (GIAC) of the East Mediterranean Gas Forum (EMGF), following approval by all EMGF member countries.

FSRU Energos Eskimo; Source: Energos Infrastructure
FSRU Energos Eskimo; Source: Energos Infrastructure

Energos is set on contributing to regional dialogue around energy security, LNG infrastructure, and natural gas market development, after being approved as a member of the Gas Industry Advisory Committee of the East Mediterranean Gas Forum, which is an international organization established to support cooperation, dialogue, and the development of natural gas resources and infrastructure across the East Mediterranean region.

Arthur Regan, CEO of Energos Infrastructure, commented: “The East Mediterranean continues to play an increasingly important role within the global natural gas sector, and we believe floating LNG infrastructure can make a meaningful contribution to strengthening energy security and market flexibility across the region.”

While the Cairo-headquartered EMGF brings together governments, international organizations and industry participants to help advance regional energy security, infrastructure development and natural gas market integration, the GIAC serves as the industry engagement platform of the forum, connecting private sector energy companies and infrastructure providers with its broader strategic and technical activities.

Commenting on the membership approval, Regan said: “Energos Infrastructure is honored to join the EMGF Gas Industry Advisory Committee and to contribute to the forum’s important work supporting regional energy cooperation and infrastructure development.”

Energos Infrastructure is looking forward to participating in GIAC activities and engaging with EMGF member countries, industry stakeholders and regional partners on the future development of LNG and natural gas infrastructure throughout the East Mediterranean region.

Last year, Egypt welcomed its second floating storage and regasification unit (FSRU), owned by Energos Infrastructure, shortly after the firm won a long-term assignment for LNG services, enabling its FSRU to work in the Dominican Republic.

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