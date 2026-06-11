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New 3D streamer gig taking TGS to Africa & Middle East

Project & Tenders
June 11, 2026, by Melisa Cavcic

Norwegian energy data and intelligence company TGS has picked up a new 3D streamer acquisition assignment with an undisclosed oil and gas player in Africa and the Middle East region.

Ramford Vanguard; Source: TGS
Ramford Vanguard; Source: TGS

TGS has secured the award of a streamer acquisition contract in Africa and the Middle East region with an unnamed company.

As a result, a 3D Ramform vessel is scheduled to begin acquisition activity in early September 2026. This contract has a duration of approximately 55 days.

Kristian Johansen, CEO of TGS, commented: “I am very pleased with this contract award, which builds visibility into the winter season.

“Our Ramform acquisition platform, combined with the proprietary GeoStreamer technology will provide the client with high quality data that enables more accurate and informed decision-making in their oil and gas exploration activities.”

This deal follows TGS’ announcement of a large-scale multi-client seismic product job across Equatorial Guinea’s offshore basins.

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