Ship-to-ship transfer of ammonia; Source: Exmar
Home Clean Fuel Exmar wraps up its largest ship-to-ship ammonia transfer (Video)

Exmar wraps up its largest ship-to-ship ammonia transfer (Video)

January 5, 2026, by Melisa Cavcic

Belgian shipping company Exmar has tucked a new milestone under its belt by finishing its largest ship-to-ship (STS) transfer of ammonia to date.

While revealing that the Exmar Ship Management crew completed its largest STS transfer of ammonia, the shipowner explained that Kortrijk, the firm’s midsize gas carrier with a capacity of 38,500 cubic meters (cbm), safely discharged full cargo of ammonia, in collaboration with Trammo at the port of Sohar, Oman.

The Belgian shipping player highlighted: “This milestone operation is the perfect example of the professionalism of our well-trained crew and their adherence to the highest safety and operational protocols throughout the transfer.

“Having over 40 years of experience in handling and transporting ammonia, we continue to build on our expertise in this type of cargo, positioning us strongly as ammonia is increasingly expected to play a key role as a fuel for marine transport.”

This milestone comes months after Exmar launched its first ammonia-powered gas carrier at HD Hyundai Mipo shipyard in South Korea. The 46,000 cbm LPG/ammonia carrier sports WinGD’s ammonia two-stroke engine (X52DF-A).

The company is expanding its fleet with four 46,000 cubic meters MGCs, equipped with ammonia dual-fuel engines, in preparation for what it describes as a future of safe and low-carbon shipping.

