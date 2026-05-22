Illustration; Source: Weatherford
ExxonMobil tasks Weatherford with deepwater job in Nigerian waters

May 22, 2026, by Melisa Cavcic

U.S. oilfield services company Weatherford International has been hired on a deepwater integrated completions assignment by Esso Exploration & Production Nigeria Ltd. (EEPNL), an ExxonMobil affiliate, off the coast of Nigeria.

Weatherford’s deepwater integrated completions contract with ExxonMobil’s affiliate offshore Nigeria falls within the firm’s well construction and completions portfolio.

The company will provide integrated upper and lower completions solutions for deepwater wells, with a scope focused on supporting safety, reliability, well integrity, and operational efficiency over the lifecycle of the well.

Girish Saligram, Weatherford’s President and Chief Executive Officer, commented: “This contract reflects our ability to deliver integrated completions solutions for deepwater operations. We will provide technologies designed to support well integrity, reliability, and efficient execution in complex offshore environments.”

The U.S. firm explains that the integrated completions equipment will be configured and prepared through its global supply chain and supported locally in Nigeria, in line with contract terms, to enable in-country execution and service delivery.

The deal with ExxonMobil comes shortly after Weatherford obtained contracts with Noble Corporation and Constellation Oil Services.

