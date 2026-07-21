Tyra II; Source: TotalEnergies
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Vår Energi-BlueNord merger forging Europe’s new independent oil & gas producer

Business & Finance
July 21, 2026, by Melisa Cavcic

Norwegian oil and gas player Vår Energi has sealed a business combination deal with BlueNord, breathing life into what is described as the largest independent producer of oil and gas in Europe, as market consolidation continues.

Tyra II; Source: TotalEnergies
Tyra II; Source: TotalEnergies

Vår Energi and BlueNord’s agreement on a combination of their businesses, structured as a statutory merger, is expected to add high-quality and long-life assets on the Danish Continental Shelf (DCS) with stable long-term production and limited near-term investments, supporting resilient cash generation, strengthening the former’s long-term dividend capacity and the position as a reliable and secure supplier of energy to Europe.

The DCS is seen as an attractive offshore basin with a stable and supportive fiscal regime and strong geological and operational similarities to the Norwegian Continental Shelf (NCS), and the Norwegian player’s existing assets in the North Sea. The boards of directors of both companies have approved the proposed transaction and consider it to be in the best interests of each firm and their respective shareholders.

The transaction will be executed by Vår Energi, establishing a new subsidiary which will be merged with BlueNord, whose shareholders will, as a merger consideration, receive 248.4 million new shares and NOK 1,964 million ($204 million) in cash; equating to 9.7153 shares in Vår Energi and NOK 76.83 in cash as consideration for each share held in BlueNord.

Nick Walker, Chief Executive Officer of Vår Energi, commented: “This transaction marks a significant milestone in Vår Energi’s growth journey, creating the largest independent producer of oil and gas in Europe with a long-term production target of approximately 450 thousand barrels per day and reinforcing our role as a reliable and secure supplier of energy to Europe.

“As Vår Energi continues to grow it is a natural evolution of our strategy to step outside of Norway, and Denmark offers a low risk, stable operating and fiscal regime, with similar characteristics to the NCS. BlueNord brings high-quality, long-life assets on the Danish Continental Shelf with stable production, limited near-term investments and strong cash flow generation.

“Together, we are creating a stronger, more diversified company with increased scale, resilience and cash generation. The combination increases production, reserves and resources, underpinning our ability to deliver long-term value to our shareholders and we look forward to welcoming BlueNord’s shareholders to Vår Energi’s enlarged shareholder base.”

The combined portfolio is anticipated to lead to increased scale, cash generation, and shareholder returns, with long-term production of around 450,000 barrels of oil equivalents per day (boepd), approximately 2.4 billion boe of reserves and resources, and reserves and resource life of about 15 years.

Carlo Santopadre, Chief Financial Officer of Vår Energi, emphasized: “The transaction is expected to be accretive to Vår Energi’s cash flow from operations after tax and free cash flow per share, while increasing our long-term dividend capacity. It adds resilient cash generation and portfolio diversification, delivers meaningful synergies, increases the share free float and creates additional commercial opportunities for value creation across an enlarged portfolio.”

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In addition, balanced oil and gas production mix is expected to be maintained at around 65%/35%, while giving Vår Energi access to two new gas delivery points to the European market, Nybro and Den Helder, maintaining low operating costs of approximately $10–11 per boe, continuing top quartile emissions intensity of approximately 10 kg CO2 per boe, increasing free cash flow generation and dividend capacity, and maintaining investment grade credit profile and strengthened balance sheet.

As a result, Vår Energi expects the transaction to be accretive on a per share basis to production, reserves, cash flow from operations and free cash flow, while increasing dividend capacity over time. The company remains committed to its long-term dividend policy of distributing 25–30% of cash flow from operations after tax over the cycles.

Euan Shirlaw, Chief Executive Officer of BlueNord, underlined: “The combination with Vår Energi creates a North Sea company of real scale and resilience. One that continues what BlueNord has always stood for: reliable supply of energy to Europe and meaningful returns to shareholders.  

“Since 2019, our shareholders have supported BlueNord through the delivery of the Tyra Redevelopment and benefited from a period of outsized distributions of close to USD 800 million. This transaction is the natural next phase: it gives our shareholders ownership in an investment grade company with greater scale and diversification, and the balance sheet to sustain long-term returns.”

The firm intends to increase the dividend for the second quarter of 2026 to $350 million, which will be paid exclusively to existing shareholders, while intending to distribute a dividend of $350 million for the third quarter of 2026 to the shareholders of the combined company.  

Vår Energi expects accumulated post-tax synergies of $250-300 million for the 2027-2032 period, driven in large part by reduced financing costs, reduced overhead costs and offering access to the firm’s investment-grade rated balance sheet. The combined portfolio also offers further material upside through the continued de-risking and development of 2C contingent resources.

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Glen Ole Rødland, Chair of BlueNord, emphasized: “The board has carefully evaluated this transaction, together with our advisors, and has unanimously concluded that it is in the best interests of BlueNord and its shareholders. It delivers meaningful value today by a combination of cash and Vår Energi shares while also giving our shareholders continued exposure to the upside of a larger, more diversified company.  

“BlueNord has delivered on its distribution strategy for the period 2024-2026, including the cash component of the contemplated transaction. With Vår Energi’s material resource base, oil concessions running up to 2060, and investment grade credit profile, shareholders can look forward to continued value creation and attractive returns from a highly cash generative business committed to long-term dividends.”  

BlueNord’s portfolio comprises interests in producing assets across the DCS, including the Tyra, Halfdan, Dan, and Gorm hub areas, which contribute approximately 45,000 boepd of net production from 2026 and approximately 195 million barrels of oil equivalent (boe) of net 2P reserves plus near-term 2C contingent resources, extending production beyond 2040.

These assets are part of the Danish Underground Consortium (DUC) operated by TotalEnergies, located in proximity to Vår Energi’s existing assets in the southern part of the NCS, with similar offshore characteristics and a stable operating and fiscal regime, diversifying the Norwegian firm’s portfolio, increasing exposure to European gas markets and expanding access to the region’s gas infrastructure and entry points.

The completion of the transaction, expected around the end of 2026, is subject to approval by BlueNord shareholders at an extraordinary general meeting as well as other customary conditions, including receipt of relevant regulatory and governmental approvals, absence of certain license pre-emption right exercise, required licence and partner approvals, compliance with applicable covenants and expiry of statutory waiting periods.

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