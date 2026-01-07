LNG tanker Lebrethah at sea
Back to overview
Home Fossil Energy Hanwha Ocean tasks GTT with tank design for seven LNG vessels

Hanwha Ocean tasks GTT with tank design for seven LNG vessels

Project & Tenders
January 7, 2026, by Melisa Cavcic

South Korea’s Hanwha Ocean shipyard has put France’s technological containment specialist Gaztransport & Technigaz (GTT) in charge of designing tanks for seven new liquefied natural gas carriers (LNGCs).

LNG tanker Lebrethah at sea
LNG tanker Lebrethah (for illustration purposes); Source: Hanwha Ocean via LinkedIn

Thanks to an order from Hanwha Ocean, GTT will design the cryogenic tanks of the vessels, each of which will offer a total capacity of 174,000 cubic meters (cbm) on behalf of a European ship-owner.

The delivery of these vessels, which will be fitted with the NO96 Super+ membrane containment system that the French player developed, is expected between 2028 and 2029.

The latest order comes months after Hanwha Ocean hired GTT to come up with tank designs for two more liquefied natural gas carriers.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News