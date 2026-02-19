LNG vessel; Source: GTT
Back to overview
Home Fossil Energy Six LNG vessels to sport GTT’s tank design

Six LNG vessels to sport GTT’s tank design

Project & Tenders
February 19, 2026, by Melisa Cavcic

France’s technological containment specialist Gaztransport & Technigaz (GTT) has been hired to provide the tank design for multiple new liquefied natural gas (LNG) carriers (LNGCs).

LNG vessel; Source: GTT
LNG vessel; Source: GTT

GTT has received an order from the Jiangnan shipyard for the tank design of four new LNGCs on behalf of Shandong Marine Energy, which is the ships’ owner.

As a result, the French player will design the cryogenic tanks of the vessels, which will each offer a total capacity of 175,000 cubic meters.

These tanks will be fitted with the firm’s Mark III Flex membrane containment system. The delivery of the vessels is expected between 3Q 2028 and 4Q 2029.

In addition, GTT has secured an order from Samsung Heavy Industries for the tank design of two new LNG carriers.

This enables the French firm to design the cryogenic tanks of the vessels, each with a capacity of 174,000 cubic meters.

The tanks will be fitted with GTT’s Mark III Flex membrane containment system, with the vessel delivery anticipated between 4Q 2028 and 1Q 2029.

These assignments come more than a month after Hanwha Ocean tasked the French company with the tank design of seven LNGCs.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News