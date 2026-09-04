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MISC explores consortium role in potential Yinson privatization

Business & Finance
September 4, 2026, by Melisa Cavcic

MISC Group, a Petronas subsidiary and an owner and operator of offshore floating assets and provider of energy-related maritime solutions and services, is weighing a role in a potential consortium that could take Kuala Lumpur-headquartered Yinson, an energy infrastructure company focused on offshore production, renewables and green technologies, private in a deal that is currently being discussed at an indicative price of RM2.35 ($0.58) a share.

MISC Group
Illustration; Credit: MISC

The Malaysian shipping and energy company has revealed that it is engaged in preliminary talks with Yinson Legacy, affiliates of Yinson Legacy and the Employees Provident Fund (EPF), over a potential scheme of arrangement for Yinson, whose offshore business, Yinson Production, is a major independent owner and operator of floating production units.

If the transaction moves forward, the consortium would seek to acquire the remaining shares in the Kuala Lumpur-headquartered company that are not already held by Yinson Legacy and parties acting in concert with it. EPF would retain its existing effective stake in the firm.

The RM2.35-a-share figure is not a firm offer, since MISC describes it as an indicative price being considered under current circumstances, which could change following due diligence, further negotiations, and an assessment of the transaction’s commercial viability.

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The proposal also remains subject to definitive agreements and the necessary approvals and conditions. The talks give Petronas’ subsidiary a potential route into a transaction involving Yinson’s business portfolio, spanning floating production, storage and offloading (FPSO) units, offshore production solutions, renewable energy, and green technology operations.

MISC, through its energy-related shipping and offshore floating solutions, has an established presence in the global offshore energy sector. As a result, a potential participation in the Yinson privatization would bring together two Malaysian companies with significant exposure to the broader offshore energy industry.

Petronas’ subsidiary has not disclosed the precise structure of the potential consortium or the role it could play, when it cautioned investors that the discussions were exploratory and do not amount to a firm intention to make an offer. This means there is no guarantee these negotiations will lead to a transaction, as the proposed deal is an early-stage transaction under discussion, rather than a confirmed takeover.

Given that the potential transaction remains subject to conditions, these include further evaluations and negotiations, the execution of definitive agreements, determination of the final offer price and the necessary regulatory and other approvals.

“Accordingly, there can be no assurance that the discussions will lead to or result in the implementation of the proposed scheme,” MISC underlined, while adding: “Shareholders and investors are advised to exercise caution when dealing in the securities of the company and the offeree.”

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The uncertainty surrounding such discussions was underscored last year when a proposed business combination between Bumi Armada and MISC’s offshore segment fell through. The companies had signed a memorandum of understanding (MoU) in 2024 to explore a potential merger through an all-share transaction, with the aim of creating a larger floating production business.

While the talks initially appeared to make progress, the proposed combination ultimately did not move forward, and the MoU lapsed on August 14, 2025. The episode offers a recent reminder that preliminary discussions in Malaysia’s offshore sector do not necessarily translate into completed transactions.

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