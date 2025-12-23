Back to overview
After Atlantic and North America, DOF reveals double win in APAC region

Vessels
December 23, 2025, by Nadja Skopljak

After news about awards in the Atlantic and North America regions, Norwegian vessel owner DOF Group has revealed the win of two contracts in the Asia-Pacific (APAC) region.

Skandi Singapore. Source: DOF

The first is for a three-year frame agreement for the provision of subsea inspection, maintenance and repair (IMR) services with associated assets in the APAC region.

A call off under the contract has also been confirmed and will use the diving support vessel (DSV) Skandi Singapore and all related diver-less subsea services on a brownfield tieback campaign which will be carried out in the first half of 2026.

The second award is for a hook‑up campaign, which will utilize the multipurpose vessel MPSV Skandi Hercules, also scheduled to be conducted in H1 2026.

Mons S. Aase, CEO of DOF ASA, said: “We look forward to delivering safe, efficient, world class subsea and marine services, further enhancing our reputation as a trusted partner in the APAC region.”

The combined duration of the two offshore campaigns is estimated to be between 90 and 120 days, while the combined value is “substantial” which DOF defines as contracts with a value of between $25 million and $50 million.

Both contracts will see DOF provide its full suite of in-house project management, engineering, procurement and logistics support services.

The Norwegian company announced yesterday, December 22, that it had secured several new contracts in the Atlantic region, as well as a multi-year contract in the North America region for Shell.

