Prosafe on the lookout for more vessel work to enrich its fleet’s backlog

May 27, 2026, by Melisa Cavcic

Oslo Stock Exchange-listed semi-submersible accommodation vessel owner and operator Prosafe has shed light on its fleet utilization for last month and its plans for the future.

An offshore platform being approached by a small vessel
Safe Caledonia; Source: Prosafe

While revealing that its fleet utilization for April 2026 was 55% compared to 42% in March 2026 and 79% in the first quarter of the year, Prosafe explained that Safe Eurus continued to operate at full capacity last month in Brazil, delivering 100% commercial uptime.  

On the other hand, Safe Zephyrus and Safe Notos completed scheduled special periodic surveys (SPS), upgrade and maintenance work, and returned to full operations.

Safe Boreas operated at 100% utilization following the start of gangway operations and the 15-month firm contract period on April 3, as Safe Caledonia remains in lay-up at Scapa Flow, UK.

The vessel has a contract with Ithaca Energy for accommodation support at the Captain field in the UK North Sea, which covers six months of firm work and three months of options, starting in the second quarter of 2027.  

Reese McNeel, CEO of Prosafe, commented: “We look forward to continuing our strong relationship with Ithaca Energy with the Safe Caledonia returning to support work at the Captain facility in 2027. We see further opportunities for Safe Caledonia in 2028 and beyond.

“With the Safe Zephyrus and Safe Notos SPSs and maintenance projects completed and Safe Boreas fully operational, we are focused on extending the backlog for our vessels in a strong global market for high-end accommodation vessels.”   

