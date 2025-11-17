Back to overview
Home Subsea PXGEO clinches two contract wins with Petrobras for seismic acquisition

PXGEO clinches two contract wins with Petrobras for seismic acquisition

Project & Tenders
November 17, 2025, by Nadja Skopljak

Marine geophysical service provider PXGEO has secured two contracts with consortia led by Brazilian oil & gas company Petrobras for the provision of seismic acquisition offshore Brazil.

The projects will be carried out consecutively in 2026, with PXGEO deploying its proprietary MNode 4C ocean bottom node (OBN) technology as part of its scope to deliver seismic data acquisition and monitoring services in the Santos Basin.

“These latest contracts are a significant win for PXGEO as we consolidate our presence in Brazil with MNode technology benefiting Petrobras and its partners. OBN technology is widely recognized for delivering the seismic clarity needed to tackle intricate geology,” said Brent O’Brien, Head of Sales – Americas at PXGEO.

“Operators can better identify bypassed hydrocarbons, track fluid movement within the reservoir, and monitor compaction with confidence. Armed with these insights, our customers can make informed decisions to optimize reservoir performance and maximize recovery rates in both new and mature fields, knowing that MNode endurance allows them to design and execute projects with optimal timing and cost control.”

Earlier this year PXGEO won its first contract in Malaysia, to deliver offshore seismic data acquisition services using its seismic vessel PXGEO 2. The two-year agreement with a new client includes a minimum commitment of 365 days of acquisition activity over the contract term.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!

ADVERTISE on Offshore-Energy.biz
Related news

List of highlighted news articles