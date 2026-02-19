Back to overview
Home Marine Energy South African port confirmed as ‘suitable’ for wave energy project

South African port confirmed as ‘suitable’ for wave energy project

Project & Tenders
February 19, 2026, by Nadja Skopljak

Eco Wave Power has completed a feasibility study for a potential wave energy power station at the Port of Ngqura in South Africa, stating that it had shown encouraging results.

Source: Eco Wave Power

Conducted in collaboration with Africa Great Future Development (AGFDL), the feasibility study assessed site conditions, wave resource availability, and preliminary system configuration. The findings are said to support the port’s suitability for onshore wave energy implementation and highlight the opportunity to integrate wave energy generation using existing coastal structures.

According to Eco Wave Power, the study indicates the technical potential to deploy approximately 8.3 MW of installed wave energy capacity along the port’s breakwater infrastructure, subject to further development and permitting assessments.

“This feasibility study marks an important milestone in our entry into the African market,” said Inna Braverman, Founder and CEO of Eco Wave Power. “The results demonstrate meaningful potential at the Port of Ngqura, and we look forward to working closely with our partners to assess how this project could progress in a responsible and commercially viable manner and becoming the first wave power station on the continent of Africa.”

AGFDL will now review the study results in detail, after which the parties will jointly evaluate potential next steps, including project structuring, regulatory pathways, and development timelines.

The Port of Ngqura, located in South Africa’s Eastern Cape Province and operated by Transnet National Ports Authority, is adjacent to the Coega Special Economic Zone. AGFDL has commenced discussions with the Leadership at East London, assessing suitable locations for a site to deploy the second wave energy power station in the country.

“This study provides a solid technical foundation for further discussions,” said Wilfred Emmanuel-Gottlieb, CEO of AGFDL. “We will now carefully evaluate the results and, together with Eco Wave Power, determine the most appropriate path forward.”

Related Article

Eco Wave Power currently operates a grid-connected wave energy power station in Jaffa Port, Israel, and is advancing projects in the U.S., Portugal, Taiwan, and India.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News