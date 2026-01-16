Source: Eco Wave Power
Back to overview
Home Marine Energy Eco Wave Power pushes ahead with 1 MW project in Portugal

Eco Wave Power pushes ahead with 1 MW project in Portugal

Business Developments & Projects
January 16, 2026, by Melisa Cavcic

Israel-headquartered developer Eco Wave Power is moving forward with the development of its 1 MW wave energy project in Portugal, after wrapping up a wave and loads assessment in cooperation with MetOcean Consult, a Netherlands-based consultancy specializing in independent metocean analysis, environmental data services, and numerical wave and flow modeling for offshore, coastal, and port developments.

Source: Eco Wave Power
Illustration; Source: Eco Wave Power

Following internal engineering reviews, Eco Wave Power submitted the full execution plan to Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) on January 8, 2026, for the Porto project, said to be the first megawatt-scale implementation under the company’s 20 MW concession agreement with APDL. This move is perceived to mark a key transition from the planning phase toward the construction phase of the 1 MW project.

As a result, the firm expects to engage further with APDL in the coming weeks to finalize schedules and advance the project toward on-site execution. According to the Israeli-headquartered wave energy player, MetOcean Consult’s assessment for the Barra do Douro breakwater not only generated important data but also confirmed the favorable wave climate and wave-induced loading conditions for the firm’s new generation of floaters.

Marco Westra, Managing Director of MetOcean Consult, explained: “Accurate metocean data are essential for the safe and efficient development of marine renewable energy projects. Our analysis of the Barra do Douro breakwater shows wave- and wave loading conditions that are well suited to Eco Wave Power’s latest floater design, providing a solid technical foundation for the project as it advances toward execution.”

Eco Wave Power claims that its planned 1 MW wave energy station in the City of Porto has already achieved important development milestones, including the payment of the first installment, representing 50% of the grid connection fee, and formal acceptance of the grid connection conditions with E-REDES, Portugal’s national electricity distribution system operator.

The project’s tentative grid connection target is in 2026, subject to final regulatory approvals. Situated within the existing breakwater structure known as ‘The Gallery,’ the 1 MW installation, which will house the company’s advanced wave energy conversion equipment, is designed to support the integration of ocean wave energy into Portugal’s renewable electricity mix.

Inna Braverman, CEO and Founder of Eco Wave Power, commented: “Portugal has established itself as a leader in renewable energy adoption, and we are proud that our Porto project contributes to the continued diversification of the country’s clean energy portfolio.

“Completing the metocean assessment with MetOcean Consult and submitting our execution plan to APDL are important steps as we move this project from planning toward construction and grid connection. This initiative underscores our commitment to scaling wave energy solutions and delivering predictable, sustainable power from the world’s oceans.”

Eco Wave Power developed and operates Israel’s first grid-connected wave energy power station, co-funded by EDF Renewables IL. The company recently launched the first-ever onshore wave energy pilot station in the United States at the Port of Los Angeles, in collaboration with Shell Marine Renewable Energy (Shell MRE).

The firm is also expanding its footprint elsewhere, with upcoming projects in Portugal, Taiwan, and India, representing a project pipeline of 404.7 MW under development. Eco Wave Power made its first foray into Africa in July 2025 to undertake a feasibility study for a potential wave energy project at the Port of Ngqura in South Africa.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News