Home Marine Energy Spanish floating solar platform hits the water ahead of open sea trials

May 29, 2026, by Nadja Skopljak

Spain-based engineering consultancy BlueNewables has launched the first platform of its PV-bos floating solar technology in Vigo, before it is taken to its final site in Valencia to conclude operational validation in open sea conditions.

The platform named Paiporta was launched at the facilities of the Vigo-based shipyard San Enrique on May 18.

PV-bos combines bifacial solar panels with modular floating platforms and containerized inverters. According to the company, the system uses seawater as a natural refrigerant to improve energy efficiency.

Over the coming weeks, commissioning and final preparation work will be completed in Vigo, before the platform is towed to Valencia.

The platform’s name Paiporta has been given in tribute to the victims of the DANA storm that severely affected the Valencian Community, and especially the Valencian municipality that became one of the symbols of the tragedy, BlueNewables said.

“This is a very important milestone in the roadmap of our technology. The launch of the ‘Paiporta’ platform places BlueNewables among the world leaders in the marine floating solar sector and demonstrates the industrial and technological capabilities that exist in Galicia and Spain to lead innovative energy solutions internationally,” said Bernardino Couñago, Co-founder and CEO of BlueNewables.

